بعد المشادة النارية بينهما.. الجزائري بن سبعيني ينتصر على غيراسي

انتصر اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني، نجم بروسيا دورتموند الألماني، على زميله الغيني سيرهو غيراسي بعد المشادة التي دارت بينهما على تسديد ضربة الجزاء في مباراة يوفنتوس الإيطالي الماضية في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل يوفنتوس مع ضيفه دورتموند، مساء الثلاثاء الماضي، بأربعة أهداف لكل منهما في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصل دورتموند على ضربة جزاء في الدقيقة 84، وشوهد غيراسي وهو يطلب تسديد ضربة الجزاء بينما طلب المدرب نيكو كوفاتش من اللاعب الجزائري بن سبعيني التسديد.

ودخل الثنائي في مشادة نارية قبل أن يسدد بن سبعيني ضربة الجزاء ويسجل منها الهدف الرابع لفريقه.

واستقبل دورتموند هدفين في الدقيقتين 90+4 و90+6 عن طريق دوشان فلاهوفيتش، ولويد كيلي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الجهاز الفني لفريق بروسيا دورتموند منح تسديد ضربات الجزاء للاعب الجزائري رامي بن سبعيني بشكل دائم على حساب غيراسي.

وانضم اللاعب الجزائري، صاحب الـ30 عاماً، إلى دورتموند في صيف 2023 قادماً من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في صفقة انتقال حر، كما سبق له أن لعب في صفوف بارادو الجزائري، وليرس البلجيكي، ومونبيليه ورين في فرنسا.