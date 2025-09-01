انفعال وإنذار ومشادة مع سيلفا.. نيمار يشارك في تعادل سانتوس وفلومينينسي (فيديو)

انتهت مواجهة سانتوس وفلومينينسي بالتعادل السلبي، التي جمعت بينهما، فجر اليوم الاثنين، على ملعب فيلا بلميرو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري البرازيلي.

وشهدت المباراة مشاركة نيمار داسيلفا، واتسمت بأداء باهت وندرة الفرص التهديفية، ورغم تفوق طفيف لفلومينينسي في الشوط الأول، فإن سانتوس تحسن في الشوط الثاني وأجبر الحارس فابيو على القيام بتصديات مهمة، وفي النهاية، فشل الفريقان في فرض أنفسهما وظل التعادل قائما.

ولكن شهد اللقاء أيضا بعض اللقطات من نيمار؛ إذ انفعل على حكم المباراة بسبب تدخل أحد عناصر فلومينينسي عليه بقوة، ولم يقم الحكم بأي رد فعل، لينفعل النجم البرازيلي بشدة ويصرخ في وجه الحكم الذي منحه إنذارا.

كما شهدت لقطات أخرى بعض المناوشات بين نيمار وتياغو سيلفا، نجم فلومينينسي، ولكن عقب المباراة ظهرا وهما يتعانقان ويؤكدان أن ما يحدث في الملعب يبقى هناك.

وتمكن سانتوس من هز الشباك في الدقيقة 49 عبر تيكينيو سواريس، غير أن الهدف ألغي بداعي التسلل، ومع غياب الإبداع من كلا الطرفين، انتهت المواجهة على وقع التعادل السلبي في ملعب فيلا بلميرو.

وبهذا التعادل، رفع فلومينينسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، وفشل في تقليص الفارق مع المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

وبعد فترة التوقف الدولي، يعود فلومينينسي للمنافسات يوم الأربعاء الساعة العاشرة بمواجهة باهيا على ملعب ماراكانا، في إياب ربع نهائي كأس البرازيل.

وقال نيمار عن سيلفا عقب اللقاء: "منافستنا داخل الملعب تبقى فقط داخل الملعب، عندما انتهى الأمر، عدنا لنكون أفضل الأصدقاء، وكل شيء على ما يرام، لقد كان شرفا أن ألعب ضد تياغو. لعبنا بعض المباريات. وهو لاعب مميز على أي حال، كان من الرائع جدا أن ألتقيه من جديد".