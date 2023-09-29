أندية الدوري الإنجليزي توافق على تغييرات كبيرة في التغطية التلفزيونية
كشفت صحيفة "ميرور" أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على بث المزيد من مباريات الدوري الممتاز على الهواء مباشرة.
وقد يؤدي ذلك إلى بث عشرات المباريات الإضافية وربما توفر حزمة جديدة كاملة في الصفقات التلفزيونية التالية.
وذكرت الصحيفة أن الأندية العشرين صوتت على الاقتراح في اجتماع الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الإنترنت أمس الخميس، وسيتم طرحه الآن على شركات التلفزيون في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب "ميرور" فإنه يمكن أن نشهد طفرة كبيرة في العقد الحالي الذي تبلغ قيمته 5.1 مليار جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات مع الحقوق المباشرة المشتركة بين "Sky" و"TNT Sports" و"Amazon" الذين يعرضون حاليًا 200 مباراة في كل موسم.
وتم "تمديد" العقد الأخير حتى عام 2025 بنفس قيمة الاتفاقية السابقة للفترة 2019-2022 بسبب التأثير المالي لكوفيد 2019.
ولذلك يمكن للأندية أن تتوقع زيادة كبيرة خاصة مع احتمال توفير المزيد من المباريات في المناقصة المتاحة لمحطات البث.
وأضافت الصحيفة أنه قد نشهد أيضًا دخول جهة بث جديدة إلى السوق، على الرغم من أنه يبدو من المؤكد أن "TNT Sports"و"Amazon" سيرغبان في زيادة عدد المباريات التي يعرضانها حاليًا.
وأكد رؤساء الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يوجد شيء محدد بشأن عدد المباريات الإضافية التي سيتم نقلها أو ما إذا كان من الممكن تقديم حزمة جديدة.
وينص الاتفاق الحالي على عرض المباريات في ليلة الجمعة والإثنين، ووقت الغداء يوم السبت، ويوم السبت. وأيضًا في فترتين بعد ظهر يوم الأحد.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 18 نقطة بعد 6 جولات محققًا العلامة الكاملة، ويتقدم بنقطتين عن ليفربول، وثلاث نقاط عن برايتون.