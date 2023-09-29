أندية الدوري الإنجليزي توافق على تغييرات كبيرة في التغطية التلفزيونية

وأضافت الصحيفة أنه قد نشهد أيضًا دخول جهة بث جديدة إلى السوق، على الرغم من أنه يبدو من المؤكد أن "TNT Sports"و"Amazon" سيرغبان في زيادة عدد المباريات التي يعرضانها حاليًا.

وأكد رؤساء الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يوجد شيء محدد بشأن عدد المباريات الإضافية التي سيتم نقلها أو ما إذا كان من الممكن تقديم حزمة جديدة.

وينص الاتفاق الحالي على عرض المباريات في ليلة الجمعة والإثنين، ووقت الغداء يوم السبت، ويوم السبت. وأيضًا في فترتين بعد ظهر يوم الأحد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 18 نقطة بعد 6 جولات محققًا العلامة الكاملة، ويتقدم بنقطتين عن ليفربول، وثلاث نقاط عن برايتون.