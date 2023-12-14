فرحة بيولي لم تكتمل بعد التخلص من عقدة الفرق الإنجليزية

أخيرا تخلص ميلان من العقدة التي لازمته طويلا خارج أرضه في مواجهة الفرق الإنجليزية بالمنافسات الأوروبية بفوزه الأربعاء على نيوكاسل يونايتد 2/1 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن فرحة الفريق الإيطالي لم تكتمل رغم ذلك.

وقلب بطل أوروبا سبع مرات تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدف رائع من لاعبه صمويل تشوكويزي قرب النهاية بعد أكثر قليلا من دقيقة واحدة من مشاركته بديلا لأحد زملائه.

وبهذا التفوق تحقق أول انتصار لميلان خارج أرضه في مواجهة فريق إنجليزي ببطولة أوروبية منذ 2005 وهو الانتصار الثاني فقط للفريق الإيطالي خلال 22 محاولة، لكنه فقط منح الفريق المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة الذي حصل بمقتضاه على مكان في الدوري الأوروبي البطولة الثانية من حيث الأهمية.