فرحة بيولي لم تكتمل بعد التخلص من عقدة الفرق الإنجليزية
أخيرا تخلص ميلان من العقدة التي لازمته طويلا خارج أرضه في مواجهة الفرق الإنجليزية بالمنافسات الأوروبية بفوزه الأربعاء على نيوكاسل يونايتد 2/1 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن فرحة الفريق الإيطالي لم تكتمل رغم ذلك.
وقلب بطل أوروبا سبع مرات تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدف رائع من لاعبه صمويل تشوكويزي قرب النهاية بعد أكثر قليلا من دقيقة واحدة من مشاركته بديلا لأحد زملائه.
وبهذا التفوق تحقق أول انتصار لميلان خارج أرضه في مواجهة فريق إنجليزي ببطولة أوروبية منذ 2005 وهو الانتصار الثاني فقط للفريق الإيطالي خلال 22 محاولة، لكنه فقط منح الفريق المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة الذي حصل بمقتضاه على مكان في الدوري الأوروبي البطولة الثانية من حيث الأهمية.
ولو كان ميلان فاز وخسر باريس سان جيرمان خارج أرضه أمام بروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة لتأهل فريق المدرب ستيفانو بيولي لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، لكن بطل فرنسا تعادل 1/1 ليتأهل لمراحل خروج المغلوب في البطولة الأوروبية الأولى للأندية متفوقا بفارق النتائج المباشرة على ميلان.
وقال بيولي مدرب ميلان: "نشعر بخيبة أمل بسبب انتهاء مسيرتنا في دوري الأبطال، نعرف أن المجموعة كانت صعبة، لكني أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من ذلك. كان من المفترض المحاولة في مباريات سابقة".
وأضاف: "بقينا في المباراة وقدمنا أداء كبيرا في الشوط الثاني. الآن سنبذل قصارى جهدنا للفوز بلقب الدوري الأوروبي".
وأحرز مهاجم تشيلسي السابق كريستيان بوليسيتش هدف التعادل لميلان بعد مرور ساعة من عمر اللقاء بعد تقدم نيوكاسل عن طريق جولينتون في الشوط الأول.
وقال بوليسيتش وهو أول أمريكي يهز الشباك بألوان ثلاثة أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا: "إنجاز هائل.. أمامنا فرصة للفوز بلقب بطولة كبيرة".
وتابع "عواطف مختلطة. فنحن سعداء بالنتيجة والأداء في الشوط الثاني. كنا نحتاج لأن يفوز دورتموند لكن هذا لم يتحقق للأسف".
وأتم: "هدفنا قبل (مباراة الليلة) كان البقاء في المنافسات الأوروبية ونجحنا في تحقيق هذا. بالطبع كنا نطمح للاستمرار في دوري الأبطال لكننا الآن نتطلع إلى الدوري الأوروبي".
وقد تعززت آمال نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالصعود لدور الـ16 في دوري الأبطال عندما تقدم 1/0 وتأخر سان جيرمان بهدف دون رد في دورتموند أيضا.
لكن النادي الإنجليزي لم يتمكن من الصمود والحفاظ على تقدمه حتى النهاية بسبب تراجع مستواه في الشوط الثاني نتيجة تأثره بكثرة المباريات خلال الموسم وقائمة الإصابات الطويلة.
وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، إنه رغم أسفه على خرج فريقه من دوري الأبطال فإن اللعب في الدوري الأوروبي ربما يكون مفيدا كثيرا لفريقه أيضا إذ سيعمل الفريق على التعويض في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.
وأضاف هاو "عليك دوما استغلال خيبة الأمل والانتكاسات والاستفادة منها كقوة دافعة وكوقود لحياتك".
وتابع: "سنعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسنحاول وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على استقرار مستوانا والحصول على مركز متقدم".