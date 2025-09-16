ريال مدريد يعبر مفاجآت مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تخطى ريال مدريد الإسباني مفاجآت ضيفه مارسيليا الفرنسي بفوز مثير بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

تقدم تيموتي وياه لصالح مارسيليا في الدقيقة 22 من عمر المباراة في مفاجأة قلبت موازين المباراة التي شهدت بداية حزينة لريال مدريد بإصابة لاعبه ألكسندر أرنولد ومغادرته بعد مرور 5 دقائق.

ونجح ريال مدريد في التعادل سريعاً عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 28 بينما أهدر أصحاب الأرض عدة محاولات أمام مرمى الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي.

وأشرك المدرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الثنائي براهيم دياز وفينيسيوس جونيور بعد مرور 64 دقيقة لتنشيط الهجوم.

وتعرض داني كارفخال لاعب ريال مدريد للطرد في الدقيقة 73 بعد اعتدائه دون كرة على حارس مرمى مارسيليا.

وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء سجل منها كيليان مبابي هدف الفوز في الدقيقة 81.

ونجح الفريق الإسباني في اقتناص أول 3 نقاط على حساب مارسيليا في مشوار دوري الأبطال.