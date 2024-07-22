أعلنت اللجنة الأولمبية السلوفينية أن تادي بوغاتشار، بطل سباق فرنسا للدراجات، سيغيب عن دورة ألعاب باريس 2024 عقب مشاركته في السباق المرهق لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضافت اللجنة السلوفينية في بيان أن بوغاتشار، الذي فاز بسباق فرنسا للمرة الثالثة يوم الأحد الماضي، لم يتم اختياره بسبب الإرهاق.

وكان بوغاتشار أحد المرشحين للفوز، إلى جانب الهولندي ماتيو فان دير بول، في سباق الطريق الأولمبي المقرر في الثالث من أغسطس آب الجاري.

وقالت اللجنة الأولمبية السلوفينية في بيان اليوم الاثنين: "كشف المدرب الوطني لفريق الدراجات للرجال عن أسماء الذين سيتنافسون في دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس. تادي بوغاتشار، الذي يعاني إرهاقاً شديداً، لن يكون من بينهم".

وأضافت: "سيحل محله زميله في الفريق الوطني دومين نوفاك".

وتابعت: "نهنئ الفائز بسباق فرنسا بفوز آخر في سباق الدراجات الأكثر شهرة في العالم، ونأمل أن يمثل ألوان سلوفينيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في لوس أنجليس عام 2028".

وأصبح بوغاتشار، أمس الأحد، أول متسابق يحقق ثنائية الفوز بسباقي إيطاليا وفرنسا منذ عام 1998.

مع ذلك، فإن قدرته على الأداء في سباقات اليوم الواحد على التلال شديدة الانحدار جعلته أيضا من أبرز المنافسين في سباق طريق بألعاب باريس، وهو مسار شاق يبلغ طوله 225 كيلومترا داخل العاصمة الفرنسية وحولها.

وفاز بوغاتشار بسباق فلاندرز، وسباق دي لومبارديا ولييج-باستوني-لييغ، وهي ثلاثة من السباقات الكلاسيكية التي تستغرق يوما واحدا.

ويميل العديد من الدراجين إلى الوصول للذروة في الأداء بنهاية سباق فرنسا، واستغلال مستواهم المرتفع في الألعاب الأولمبية.

ولم يتم اختيار ريتشارد كاراباز، الذي فاز بالمراحل الجبلية في سباق فرنسا للدراجات هذا العام، من قبل الفريق الإكوادوري.