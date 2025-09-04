بعد أنباء ارتباطه بنيكي نيكول.. من هي صديقة ماستانتونو "الغامضة"؟ (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

في ظل الأخبار والشائعات التي تحدثت عن انفصال سريع بين النجم الإسباني لامين يامال والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، تم إقحام اسم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو نجم ريال مدريد الشاب في القصة، وربطه بمواطنته المغنية الشهيرة.

وذكرت بعض الصفحات على المواقع الإلكترونية أن نيكي نيكول تركت لامين يامال من أجل علاقة جديدة، وربطتها بنجم ريال مدريد الشاب.

لكن عدة تقارير ومواقع أكدت أن النجم الشاب فرنكو ماستانتونو البالغ 18 سنة نجم ريال مدريد الجديد والنجم السابق لريفربليت له صديقة وتعرف عليها منذ كان في الأرجنتين.

من هي صديقة النجم الشاب؟

الأرجنتينية فيونا أغوستينيلي هي صديقة النجم الأرجنتيني الشاب، وشوهدا معًا عدة مرات في ملعب ريفربليت.

لكنها فتاة غامضة ولا توجد معلومات كثيرة عنها، وحتى صفحتها على إنستغرام خاصة.

وتشير بعض المعلومات أنها طالبة في جامعة خاصة في بوينس آيرس الأرجنتينية، وأن العلاقة بينها وبين فرانكو ماستانتونو ما زالت مستمرة، حيث يتابعان بعضهما بعضًا على منصات التواصل.

لكن لم تظهر صور جديدة لهما معًا، ولم ترافقه لمدريد، ولم تحضر حفل تقديمه رسميًا لاعبًا لريال مدريد.