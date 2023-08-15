محمد صلاح يعطي "الضوء الأخضر" للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أعطى الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد السعودي، لبدء مفاوضات مع نادي الاتحاد بشأن انتقاله لصفوف الفريق الجداوي خلال هذا الصيف.
وظهرت تقارير مؤخرًا عن استعداد العملاق السعودي اتحاد جدة لتقديم عرض لنجم ليفربول محمد صلاح بعد خروجه من كأس العرب للأندية.
ويبدو أن محمد صلاح منفتح على الرحيل إلى المملكة العربية السعودية ليصبح أحدث نجم يقوم بذلك.
وقالت شبكة قنوات "الكأس" الإخبارية القطرية إن المهاجم المصري أعطى اتحاد جدة الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع ليفربول.
ونقلت الشبكة عن مصادر قائلة: "منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".
ووفقًا لبعض التقارير فإن الاتحاد سيقدم عرضًا ضخمًا لصلاح قد يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني لموسمين فقط.
وعلى الرغم من العرض الضخم، طمأن رامي عباس وكيل صلاح جماهير ليفربول بأن محمد صلاح لن يذهب إلى أي مكان، وبالفعل لعب المهاجم المصري مباراة الريدز الافتتاحية للموسم ضد تشيلسي.
ومع ذلك، في صباح أمس الاثنين انتشر وسم "# مطلب_الاتحاديين_صلاح" ، الذي يترجم إلى "طلب جماهير الاتحاد هو صلاح" ، بعد إكمال غريمه الهلال صفقة التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.
بعد دقائق لوحظ أن نائب رئيس اتحاد جدة أحمد عصام كعكي بدأ في متابعة محمد صلاح على إنستغرام ليزيد من تقارير اقتراب صلاح من الاتحاد.
يذكر أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع ليفربول في يوليو 2022 بقيمة حوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.