محمد صلاح يعطي "الضوء الأخضر" للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي

وعلى الرغم من العرض الضخم، طمأن رامي عباس وكيل صلاح جماهير ليفربول بأن محمد صلاح لن يذهب إلى أي مكان، وبالفعل لعب المهاجم المصري مباراة الريدز الافتتاحية للموسم ضد تشيلسي.

ومع ذلك، في صباح أمس الاثنين انتشر وسم "# مطلب_الاتحاديين_صلاح" ، الذي يترجم إلى "طلب جماهير الاتحاد هو صلاح" ، بعد إكمال غريمه الهلال صفقة التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.

بعد دقائق لوحظ أن نائب رئيس اتحاد جدة أحمد عصام كعكي بدأ في متابعة محمد صلاح على إنستغرام ليزيد من تقارير اقتراب صلاح من الاتحاد.

يذكر أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع ليفربول في يوليو 2022 بقيمة حوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.