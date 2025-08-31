نجم الأرجنتين.. أولى صفقات مانشستر يونايتد بعد فضيحة غريمسبي

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نجم منتخب الأرجنتين، في أول صفقة يبرمها الفريق، عقب الهزيمة المذلة أمام نادي غريمسبي تاون والخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على يديه.

وكان يونايتد قد ركز خطته في سوق الانتقالات الصيفية على تعزيز خط الهجوم، حيث قام بتعزيزات كبيرة من خلال التعاقد مع الثلاثي بنيامين سيسكو، وماتيوس كونيا، وبريان مبيومو، وذلك بعد موسم 2024/2025 المخيب للآمال.

غير أن الهزيمة غير المتوقعة الأسبوع الماضي، أمام الفريق المغمور غريمسبي تاون، كشفت عن ثغرات، أبرزها عدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى، مما دفع إدارة النادي لتغيير أولوياتها والتحرك سريعًا لمعالجة هذه الأزمة.

اتفاق مع نجم الأرجنتين

وفقًا لتقارير الإعلامي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في شؤون الانتقالات، توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا لضم حارس مرماه، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ويمثل مركز حراسة المرمى معضلة حقيقية للمدير الفني روبن أموريم منذ توليه مسؤولية الفريق. حيث يعاني الخياران الرئيسيان الحاليان، ألتاي بايندير وأندريه أونانا، من تراجع وعدم استقرار واضح في المستوى.

بينما يُعد الحارس الثالث توم هيتون مجرد خيار احتياطي يقتصر دوره على التغطية في الحالات الطارئة، وتقديم الخبرة داخل غرفة الملابس.

وأكد رومانو أن مانشستر يونايتد قد نجح أيضًا في الاتفاق على الشروط الشخصية مع الحارس الأرجنتيني المتوج بكأس العالم، بعد أن باشر النادي اتصالاته الرسمية مع أستون فيلا.

ويُوصف مارتينيز، بطل كأس العالم 2022 والحائز على جائزة أفضل حارس في البطولة، بالخيار "المثالي" لسد الثغرة الأبرز في تشكيلة الشياطين الحمر.

ومن المرجح أن ينضم مارتينيز لمانشستر يونايتد ليكون الحارس الأول للفريق على الفور، خاصة في ظل المعاناة المستمرة لأندريه أونانا منذ قدومه وعدم قدرته على تقديم أداء مستقر.