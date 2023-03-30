برشلونة يقترح بندًا غريبًا على صفقاته الجديدة

يستهدف برشلونة عدة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن وضعية النادي الاقتصادية فرضت عليه التحرك بشكل غير اعتيادي ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة.

ويضع برشلونة عدة لاعبين متوفرين في السوق مجانًا بسبب نهاية عقودهم، ضمن أولوياته أبرزهم الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي والإسباني إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو.