برشلونة يقترح بندًا غريبًا على صفقاته الجديدة
يستهدف برشلونة عدة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن وضعية النادي الاقتصادية فرضت عليه التحرك بشكل غير اعتيادي ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة.
ويضع برشلونة عدة لاعبين متوفرين في السوق مجانًا بسبب نهاية عقودهم، ضمن أولوياته أبرزهم الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي والإسباني إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو.
وحسب تقارير إعلامية إسبانية برشلونة لا يضمن تسجيل اللاعبين الجدد الصيف المقبل بسبب قانون اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب المفروض من طرف رابطة الدوري الإسباني ويقوم حاليًّا بمحاولات لتقليص سقف الرواتب عبر التفاوض مع لاعبيه لتقليص رواتبهم وتعديل عقودهم والتخلص من لاعبين عبر بيعهم.
وحسب موقع " Jijantes " تقدمت المفاوضات بين برشلونة وإلكاي غوندوغان وإينييغو مارتينيز بشكل كبير في الأسابيع الماضية حيث وافق اللاعبان على الانتقال للفريق الكاتالوني لكن مشكلة سقف الرواتب قد تؤثر على التعاقد النهائي.
وحسب الموقع قدم برشلونة اقتراحًا غريبًا للثنائي عبر وضع بند في عقودهما يفرض عليهما قبول الإعارة لفريق آخر في حال فشل إدارة الفريق في تقليص سقف الرواتب وتسجيلهم في لائحة الفريق الموسم المقبل.
واقترح برشلونة على اللاعبين الانتقال على سبيل الإعارة لفريق آخر مع ضمان الحصول على نفس الراتب المتفق عليه في العقد دون أن يوضح من يدفع الراتب هل برشلونة أم الفريق الذي سينتقل إليه على سبيل الإعارة.
ولا يستطيع برشلونة حاليًّا ضم لاعبين جدد بسبب سقف الرواتب وقانون اللعب المالي النظيف حيث رفضت المحكمة مؤخرا تسجيل غافي في الفريق الأول لنفس السبب رغم أنه جدد عقد الصيف الماضي.
وأكد التقرير أن المدافع الإسباني إنييغو مارتينيز مستعد للموافقة على هذا البند للانتقال لبرشلونة بينما الالماني إلكاي غوندوغان رغم رغبته في اللعب للفريق الإسباني ما زال مترددا في قبول الإقتراح لكونه سيضطر للعب الموسم المقبل في فريق آخر وليس برشلونة.