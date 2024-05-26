بعد انتقاداته القاسية.. مانشستر يونايتد يستمع إلى نصائح كريستيانو رونالدو

يبدو أن الإدارة الجديدة لنادي مانشتسر يونايتد، بقيادة السير جيم راتكليف، استمعت جيدا للنصائح والانتقادات القاسية التي وجهها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، قبل رحيله إلى النصر السعودي، بشأن مراكز تدريب النادي.

وكان رونالدو انتقد عدم تطوير مرافق النادي وملعب التدريبات، واصفا إياها بأنها "توقفت في الزمن"، خلال مقابلته الشهيرة مع الإعلامي بيرس مورغان عام 2022.

وقال رونالدو: "لم يتغير شيء، والغريب في الأمر ليس فقط المسبح والجاكوزي، بل حتى صالة الألعاب الرياضية، حتى المطبخ والطهاة الذين أقدرهم، أناس رائعون. لقد توقفوا في الزمن. لقد فاجأني هذا كثيرًا، اعتقدت أنني سأرى أشياء أخرى وتقنيات وبنية تحتية. لسوء الحظ، نرى الكثير مما اعتدت على رؤيته في سن 21 و22 و23 عامًا، لقد فاجأني هذا حقًا".