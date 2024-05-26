بعد انتقاداته القاسية.. مانشستر يونايتد يستمع إلى نصائح كريستيانو رونالدو
يبدو أن الإدارة الجديدة لنادي مانشتسر يونايتد، بقيادة السير جيم راتكليف، استمعت جيدا للنصائح والانتقادات القاسية التي وجهها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، قبل رحيله إلى النصر السعودي، بشأن مراكز تدريب النادي.
وكان رونالدو انتقد عدم تطوير مرافق النادي وملعب التدريبات، واصفا إياها بأنها "توقفت في الزمن"، خلال مقابلته الشهيرة مع الإعلامي بيرس مورغان عام 2022.
وقال رونالدو: "لم يتغير شيء، والغريب في الأمر ليس فقط المسبح والجاكوزي، بل حتى صالة الألعاب الرياضية، حتى المطبخ والطهاة الذين أقدرهم، أناس رائعون. لقد توقفوا في الزمن. لقد فاجأني هذا كثيرًا، اعتقدت أنني سأرى أشياء أخرى وتقنيات وبنية تحتية. لسوء الحظ، نرى الكثير مما اعتدت على رؤيته في سن 21 و22 و23 عامًا، لقد فاجأني هذا حقًا".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف"، فقد طلب من موظفي مانشستر يونايتد إخلاء أماكن عملهم في "كارينغتون" قبل عملية تجديد صيفية تمتد إلى الموسم المقبل لتحديث قاعدة تدريب النادي.
وأشار التقارير إلى أنه "تم إبلاغ الموظفين بضرورة حزم أمتعتهم قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، استغلالًا لانتهاء موسم الفريق، على أن يتمكن اللاعبون من استخدام مرافق التدريبات مجددا، أثناء تنفيذ عملية التطوير قبل الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة".
وأوضح التقرير: "سيعمل بعض الموظفين في مناطق مختلفة من قاعدة التدريب، بينما سيتم نقل آخرين إلى مواقع مثل ملعب أولد ترافورد؛ ما يضيف إلى التغييرات التي حدثت منذ استثمار شركة إينيوس في النادي الإنجليزي".
ويعد تجديد كارينغتون أحد التغييرات المهمة منذ استثمار السير جيم راتكليف، مالك إينيوس، في يونايتد، حيث دفع 1.03 مليار جنيه إسترليني مقابل ربع الأسهم بالإضافة إلى 237 مليون جنيه إسترليني إضافية لإنفاقها على البنية التحتية كجزء من ترقية قاعدة التدريب.
ويمكن أن تؤدي تحسينات المرافق إلى تحسين سجل الإصابات المروع لهذا الموسم، حيث يتصدر النادي الجدول بعدد الإصابات المنفصلة البالغ 45 إصابة.
وقدم مانشستر يونايتد أفضل أداء له في موسم متواضع ليفوز 2-1 على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، ويحرم منافسه من التتويج بالثنائية المحلية.