فان غال: منتخب هولندا الحالي أقوى من نسخة 2014

وقال فان غال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مترابطون بصورة جيدة، يعملون سويا بطريقة احترافية وأعتقد أن هذا دائما ما يساهم في تحقيق النجاح".

وأضاف المدرب، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في 1995 مع مجموعة شابة من اللاعبين في أياكس أمستردام، أن سقف آماله مرتفع.

وقال المدرب الهولندي: "في 2014، فزنا بالمركز الثالث بتشكيلة أقل في المستوى من الحالية وبهذه "المجموعة، أتوقع المزيد".