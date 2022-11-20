فان غال: منتخب هولندا الحالي أقوى من نسخة 2014
قال لويس فان غال مدرب منتخب هولندا إن فريقه عازم على تقديم أفضل أداء ممكن خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما يستهل مشواره أمام السنغال، غدا الإثنين.
ويعتقد فان غال (71 عاما)، الذي يقضي حقبته الثالثة كمدرب للمنتخب الذي قاده إلى المركز الثالث في نسخة 2014 بالبرازيل، أن مستوى فريقه الحالي أفضل مقارنة بحاله قبل ثماني سنوات.
وقال فان غال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مترابطون بصورة جيدة، يعملون سويا بطريقة احترافية وأعتقد أن هذا دائما ما يساهم في تحقيق النجاح".
وأضاف المدرب، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في 1995 مع مجموعة شابة من اللاعبين في أياكس أمستردام، أن سقف آماله مرتفع.
وقال المدرب الهولندي: "في 2014، فزنا بالمركز الثالث بتشكيلة أقل في المستوى من الحالية وبهذه "المجموعة، أتوقع المزيد".
وأضاف: لا يعتمد (النجاح) فقط على المهارات الفنية والخططية، ولكن أيضا على شيء من الحظ أن تهز الشباك في الوقت المناسب وألا تسجل الفرق المنافسة".
وتابع: "أعتقد أن بمقدورنا أن نصبح أبطال العالم، لكن أعتقد أن هناك بعض الفرق تفوقنا في المستوى... لذا أقول إننا نستطيع أن نصبح أبطال العالم. مدى حدوث ذلك أمر مختلف، لكننا نستطيع".
وإلى جانب فان غال، جلس قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك الذي لن يضطر لمواجهة ساديو ماني زميله السابق في ليفربول؛ إذ تعرض المهاجم السنغالي لإصابة يغيب على إثرها عن البطولة.
وقال فان دايك: "اتصلت به في صباح اليوم التالي، بالطبع كنت أود أن أطمئن على حاله أولا وقبل كل شيء إذ كان هناك الكثير من التكهنات وأردت أن أطمئن عليه كصديق".
"ظن الجميع أن هناك بصيصا من الأمل، لكن لسوء الحظ لم يتمكن من التعافي للمشاركة في البطولة. أشعر بالأسى من أجله".