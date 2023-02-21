رامون دياز: الهلال لا يعاني من الإرهاق.. ونستهدف لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

وأقصى الهلال، وصيف ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية، شباب الأهلي الإماراتي بفوزه 3-1 في دور الستة عشر فيما تغلب فولاد على الفيصلي السعودي 1-صفر أمس الاثنين.

وأضاف دياز في تصريحات تليفزيونية: "لن تكون مباراة سهلة بل معقدة وصعبة لذلك يتوجب علينا التركيز لأننا نريد الوصول لقبل النهائي. نملك خبرة عالمية لكن يجب احترام الأندية الأخرى ونريد التأهل لقبل النهائي".

وواصل: "الهلال فريق كبير للغاية ولا نعاني من أي إرهاق وننافس على كل البطولات وهدفنا الفوز بلقب الدوري المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا".

واختتم: "طموحاتنا كبيرة ونملك كل المقومات للتأهل للنهائي".