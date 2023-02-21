رامون دياز: الهلال لا يعاني من الإرهاق.. ونستهدف لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)
قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي إن "مواجهة فولاد الإيراني ستكون صعبة، لكن فريقه يهدف للفوز والتأهل للنهائي".
وسيخوض الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم مواجهة قوية أمام فولاد خوزستان الإيراني في دور الثمانية لمنطقة الغرب للبطولة بعد غد الخميس في الدوحة.
وأقصى الهلال، وصيف ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية، شباب الأهلي الإماراتي بفوزه 3-1 في دور الستة عشر فيما تغلب فولاد على الفيصلي السعودي 1-صفر أمس الاثنين.
وأضاف دياز في تصريحات تليفزيونية: "لن تكون مباراة سهلة بل معقدة وصعبة لذلك يتوجب علينا التركيز لأننا نريد الوصول لقبل النهائي. نملك خبرة عالمية لكن يجب احترام الأندية الأخرى ونريد التأهل لقبل النهائي".
وواصل: "الهلال فريق كبير للغاية ولا نعاني من أي إرهاق وننافس على كل البطولات وهدفنا الفوز بلقب الدوري المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا".
واختتم: "طموحاتنا كبيرة ونملك كل المقومات للتأهل للنهائي".
وفي المباراة الثانية بدور الثمانية التي ستقام في اليوم ذاته يلتقي الدحيل القطري مع الشباب السعودي.
وتقام مباراة الدحيل والشباب على ستاد الثمامة، بينما يلعب بعدها الهلال وفولاد خوزستان في ستاد الجنوب.
وأقيمت قرعة دور الـ8 لمنطقة غرب القارة الآسيوية اليوم الثلاثاء، بين الأندية الأربعة المتأهلة لهذا الدور.
وستقام مواجهات دور الـ8 يوم الخميس المقبل، على أن تقام مباريات قبل النهائي يوم الأحد المقبل الموافق الـ26 من فبراير/ شباط الحالي.
ويتأهل الفائز للنهائي ويخوض مباراتي ذهاب وعودة ضد أوراوا رد دايموندز الياباني في الـ29 من أبريل/ نيسان، والسادس من مايو/ أيار المقبلين.