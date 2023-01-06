وفاة الطفل أليسيو المشجع الشهير لنابولي الذي تعرض للتنمر بسبب وزنه (صور)

وبعد معرفة حقيقة مرضه ولمساندته بعد حملة التنمر والسخرية، تم تقديم اشتراك موسمي للمشجع أليسيو، الذي تنحدر عائلته من الحي الإسباني في مدينة نابولي.

ولم يتمكن الطفل أليسيو بونومو من مقاومة المرض النادر طويلا، وتوفي في الأيام الأولى من 2023 تاركا فراغا كبيرا بين المشجعين الذين عرفوه.