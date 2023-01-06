وفاة الطفل أليسيو المشجع الشهير لنابولي الذي تعرض للتنمر بسبب وزنه (صور)
توفي أليسيو بونومو الطفل المشجع لنابولي البالغ من العمر 16 عامًا والذي اشتهر قبل عدة مواسم؛ بسبب قصة حزينة مرتبطة بشغفه بالفريق الأزرق.
وكان أليسيو قد رافق اللاعبين إلى أرض الملعب، محاطًا بالكاميرات، لكنه أصبح على الفور هدفًا للسخرية من مشجعين أشاروا إلى وزنه وتعرض للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولسوء الحظ فإن وزن الطفل الزائد وحالته مرتبطة بمرض نادر كان عليه التعامل معه منذ سنوات حياته الأولى.
وبسبب شغفه بكرة القدم وحبه للفريق الأزرق أبدى نابولي اهتمامًا على الفور بأمر الطفل ودعا أليسيو لزيارة الفريق في موسم 2018/2019، وكان أول ظهور للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق، والتقى الطفل باللاعبين ونزل لأرضية الملعب في إحدى المباريات وكان ذلك سببا في تعرضه للتنمر والسخرية.
وبعد معرفة حقيقة مرضه ولمساندته بعد حملة التنمر والسخرية، تم تقديم اشتراك موسمي للمشجع أليسيو، الذي تنحدر عائلته من الحي الإسباني في مدينة نابولي.
ولم يتمكن الطفل أليسيو بونومو من مقاومة المرض النادر طويلا، وتوفي في الأيام الأولى من 2023 تاركا فراغا كبيرا بين المشجعين الذين عرفوه.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي وحصد 41 نقطة من 16 مباراة حيث حقق الفوز 13 مرة وخسر مرة وحيدة وكانت يوم الأربعاء الماضي أمام إنتر ميلان بنتيجة 0/1.
وتأهل نابولي لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر ترتيب مجموعته وسيلاقي آينتراخت فرانكفورت في دور الـ16.