خطة خاصة لحمايته.. كيف أنقذ برشلونة مسيرة بيدري من "أفظع كوابيسه"؟

كتب – نور الدين ميفراني

يعد بيدري، نجم وسط برشلونة والمنتخب الإسباني، أحد أبرز لاعبي الوسط في العالم، لكنه عانى كثيرا من الإصابات وهو ما دفع البارسا لوضح خطة لتحسين لياقته البدنية ومقاومة الإصابات.

وشارك نجم وسط برشلونة في 73 من أصل 74 مباراة الأخيرة بين برشلونة والمنتخب الوطني، وكانت المباراة التي غاب عنها بسبب التهاب المعدة والأمعاء.

أخبار ذات علاقة لست في مستوانا.. بيدري يكشف أكبر صدمة تلقاها من ريال مدريد

أخبار ذات علاقة قصة ملهمة.. السر وراء تسديد بيدري ركلة جزاء على والده بعد كل تتويج (فيديو)

وضع الجهاز الفني لهانزي فليك، وعلى رأسه خوليو توس، مدرب اللياقة البدنية الرئيس في برشلونة، خطة تدريب فردية محددة لبيدري لتقويته بدنيًا ومنع تكرار الإصابات، وقد أثمرت هذه الخطة.

وتعود المباراة الوحيدة التي غاب عنها بيدري مع برشلونة إلى الموسم الماضي في يناير، ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وكانت مباراته الأخيرة أمس مع إسبانيا ضد بلغاريا، ولم يكن لديه أي علامة على أي إصابة عضلية لأكثر من عام.

وأوضح هانزي فليك، مدرب برشلونة، سابقا أن بيدري، بدلاً من الراحة، استفاد من اللعب والراحة في الدقائق الأخيرة من المباريات، على الرغم من أنه لعب هذا الموسم جميع الدقائق الـ270، والسبب الرئيس وراء إدارة دقائق اللعب هو تجنب الإصابات، وفي موسم 2023-2024، تعرض إلى ثلاث مشكلات عضلية، وفي موسم 2022-2023، تعرض أيضًا لإصابتين خطيرتين.

وفي الموسم الماضي، شارك بيدري في 59 مباراة من أصل 60 مباراة ممكنة مع برشلونة: 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا (13 مباراة أساسيًا)، 37 مباراة في الدوري الإسباني (35 مباراة أساسيًا)، جميع المباريات الست في كأس الملك (6 مباريات أساسيًا)، ومباراتي كأس السوبر الإسباني (مباراتان أساسيا).

أما مع المنتخب، فقد لعب كل مباريات دوري الأمم الأوروبية (10 مباريات: 4 منها في الأدوار النهائية – 3 كأساسي، و6 في التصفيات – 2 كأساسي).

هذا الموسم، لعب ثلاث مباريات مع برشلونة ومباراة واحدة مع إسبانيا: في المجموع، بلغ عدد المباريات 73 مباراة من أصل 74.

وكثيرًا ما يُشيد فليك ببيدري، فقد قال عنه: "من الصعب الآن تحديد إمكانات بيدري، إنه في قمة مستواه، ليس فقط مع الكرة، ولكن أيضًا عندما لا تكون بحوزته، إنه يُساعدنا كثيرًا في الهجوم والدفاع، والجميع يعلم مدى جودته".