رغم هدفه الحاسم.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة دوري أبطال أوروبا

استبعد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أحد نجوم الفريق من قائمة "الريدز" المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول مباريات نارية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ سيواجه ريال مدريد وإنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، بعد حصده 9 نقاط من 3 انتصارات.

استبعاد نجم الفريق

قرر مدرب ليفربول، آرني سلوت، استبعاد فيديريكو كييزا من قائمة ليفربول المكونة من 22 لاعبًا لدوري أبطال أوروبا.

ولم يُضمّ فيديريكو كييزا إلى قائمة ليفربول لمرحلة دوري أبطال أوروبا، رغم تألقه في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتسجيله هدف الانتصار في شباك بورنموث، بعد أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 2/2، ليقلب النجم الإيطالي الطاولة ويفوز ليفربول 2/4 في النهاية.

على الرغم من مشاركته بديلًا في جميع مباريات الريدز الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، استُبعد اللاعب الإيطالي من قائمة مرحلة الدوري، إذ شغل ريو نغوموها مكانًا واحدًا من أصل 17 لاعبًا غير محلي مسموحًا لهم التسجيل.

ونظرًا لبداية كييزا المؤثرة نسبيًا هذا الموسم مقارنةً بالموسم الماضي، يُعدّ استبعاده أمرًا مفاجئًا.

تشكيلة ليفربول لدوري أبطال أوروبا

حراس المرمى: أليسون، مامارداشفيلي، وودمان.

المدافعون: فان دايك، كوناتي، غوميز، ليوني، برادلي، كيركيز، روبرتسون، فريمبونغ.

لاعبو الوسط: ماك أليستر، سوبوسسلاي، غرافنبرخ، جونز، إندو، فيرتز.

المهاجمون: إيزاك، محمد صلاح، جاكبو، إيكيتيكي، نغوموها.