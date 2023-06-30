تقرير: النصر يُتمم اتفاقه مع بروزوفيتش.. وهذا موعد توقيع العقود

ونشرت قنوات "الكأس" القطرية تقريرًا نقلًا عن مصادر، بأن نادي النصر اتفق مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على كافة الأمور المالية والإدارية، وحصل على موافقة اللاعب النهائية.

وأكدت "الكأس" أن مارسيلو بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا سيوقع عقده انضمامه لنادي النصر السعودي، غدًا الجمعة.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة الإنتر الرئيسة منذ انضمامه للفريق، في 2016، قادمًا من ديناموز زغرب.