تقرير: النصر يُتمم اتفاقه مع بروزوفيتش.. وهذا موعد توقيع العقود
كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي حصل على موافقة نهائية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لارتداء قميص "العالمي" في الموسم المقبل.
ونشرت قنوات "الكأس" القطرية تقريرًا نقلًا عن مصادر، بأن نادي النصر اتفق مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على كافة الأمور المالية والإدارية، وحصل على موافقة اللاعب النهائية.
وأكدت "الكأس" أن مارسيلو بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا سيوقع عقده انضمامه لنادي النصر السعودي، غدًا الجمعة.
ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة الإنتر الرئيسة منذ انضمامه للفريق، في 2016، قادمًا من ديناموز زغرب.
وأسهم بروزوفيتش في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي، وكأس السوبر، وكأس إيطاليا مرتين.
وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.
أما على الصعيد الدولي فشارك اللاعب بتحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.
ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودّع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.