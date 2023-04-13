رسالة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول كارلوس أوسوريو (شاهد)
وجَّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، رسالة إلى جماهير فريقه بعد الاقتراب مع التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.
ووصل كارلوس أوسوريو إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدًا للتعاقد الرسمي مع الزمالك لتدريب فريقه الأول، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
وسيبدأ كارلوس أوسوريو مهام عمله مع الزمالك يوم الجمعة المقبل.
وقال مرتضى منصور في رسالته لجماهير الزمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا جميع جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".
وأضاف: "وصل الليلة منذ قليل إلى أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم، والمدير الفني الأسبق لمنتخب باراغواي، ليتسلم، من بعد غدٍ الجمعة، مسؤولية الفريق الأول لنادي الزمالك".
واختتم" "نتمنى له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله".
وأتم مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ويقود مدحت عبدالهادي تدريبات الزمالك بصحبة أحمد مجدي مدربًا، ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى، وعبدالواحد السيد مديرًا للكرة.
ويحتل الزمالك للمركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري المصري، التي تُوج بها في الموسمين الماضيين، بفارق 11 نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 19 لقاءً فقط.
وأقال الزمالك مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا للمرة الثانية في أقل من شهرين، بينما أكد مرتضى منصور أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع "مدرب أجنبي" وسيعلن التفاصيل في غضون أيام قليلة.
وأنهى الزمالك منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتأخر في الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي خاض مباراتين.