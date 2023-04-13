رسالة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول كارلوس أوسوريو (شاهد)

ووصل كارلوس أوسوريو إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدًا للتعاقد الرسمي مع الزمالك لتدريب فريقه الأول، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسيبدأ كارلوس أوسوريو مهام عمله مع الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وقال مرتضى منصور في رسالته لجماهير الزمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا جميع جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وأضاف: "وصل الليلة منذ قليل إلى أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم، والمدير الفني الأسبق لمنتخب باراغواي، ليتسلم، من بعد غدٍ الجمعة، مسؤولية الفريق الأول لنادي الزمالك".

واختتم" "نتمنى له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله".