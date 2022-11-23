منتخب ألمانيا بأفواه مكممة قبل مباراة اليابان اعتراضا على قرارات الفيفا (صورة)



وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم في صورة الفريق قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد اليابان احتجاجًا على حظر الفيفا لارتداء شارة "دعم المثليين".

وأكد الاتحاد الألماني أن الفريق توصل إلى الفكرة، وذلك بعد تراجع منتخبات إنجلترا وألمانيا وهولندا ودول أوروبية أخرى عن ارتداء شارة القيادة لدعم المثليين، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التنوع والشمول.

وفي اليوم السابق لبدء البطولة، أطلق الفيفا مبادرة وطلب من القادة ارتداء شارة مختلفة في كل يوم من المباريات للترويج للرسائل الاجتماعية مثل "كرة القدم توحد العالم" في حملة تدعمها الأمم المتحدة.

وواجهت البلدان عقوبات، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الرياضية لارتدائها شارة "دعم المثليين" الأصلية. كان من الممكن أن يشمل ذلك - وفقًا لقواعد الفيفا - منح اللاعبين بطاقة صفراء تلقائية على الأقل.

وقالت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية إنه قبل مواجهة اليابان في المجموعة الخامسة رد المدير الفني الألماني هانز فليك على سؤال حول الاحتجاجات البديلة بابتسامة، وقال: "سنرى".