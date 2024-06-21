موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب
استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الموعد النهائي لكأس الأمم الأفريقية "كان 2025"، والتي ستقام في المغرب العام المقبل.
ودار جدل واسع حول إمكانية تأجيل نسخة 2025 إلى شتاء 2026 نظرًا لتعارضها مع موعد بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن كشفت شبكة beIN SPORTS أن الكاف استقر على إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 يوم 21 ديسمبر/كانون الأول.
وستقام المباراة النهائية يوم 18 يناير/كانون الثاني 2026.
يذكر أن الكاف أعلن في وقت سابق عن الموعد الرسمي لموعد قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وهو يوم الخميس 4 يوليو المقبل، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
وأعلن كاف مشاركة 48 دولة في مشوار التصفيات بينها 4 منتخبات تأهلت من الدور التمهيدي وهي تشاد، وليبيريا، وجنوب السودان، وإيسواتيني.
وأشار الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ليصعد المتصدر والوصيف للنهائيات القارية عدا المجموعة التي تضم منتخب المغرب صاحب الضيافة.
وحدد كاف موعد انطلاق التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية في شهر سبتمبر المقبل.