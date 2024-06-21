موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب

يذكر أن الكاف أعلن في وقت سابق عن الموعد الرسمي لموعد قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وهو يوم الخميس 4 يوليو المقبل، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلن كاف مشاركة 48 دولة في مشوار التصفيات بينها 4 منتخبات تأهلت من الدور التمهيدي وهي تشاد، وليبيريا، وجنوب السودان، وإيسواتيني.

وأشار الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ليصعد المتصدر والوصيف للنهائيات القارية عدا المجموعة التي تضم منتخب المغرب صاحب الضيافة.

وحدد كاف موعد انطلاق التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية في شهر سبتمبر المقبل.