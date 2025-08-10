بعد احتفاله بطريقة مثيرة.. نجم مودرن سبورت يعتذر لجمهور الأهلي

قدم حسام حسن، مهاجم مودرن سبورت الحالي ونجم الأهلي وسموحة السابق، اعتذارًا علنيًا لجماهير النادي الأهلي، على خلفية احتفاله بهدف سجله أمام فريقه السابق خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث تقدم الأهلي عبر أحمد رضا، لكن حسام حسن قلب الطاولة عندما سجل هدف التعادل لفريقه.

ثم عاد مودرن سبورت ليتقدم بهدف ثانٍ عبر علي الفيل، ولكن لم يستسلم الأهلي، وتمكن ياسين مرعي من إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي.

احتفال مثير من حسام حسن

أثار احتفال حسام حسن بهدفه أمام جمهور الأهلي غضب المشجعين، الذين هتفوا ضده، ما دفعه لاحقًا إلى تقديم اعتذاره، مؤكدًا تقديره وحبه لجماهير القلعة الحمراء، التي وقفت بجانبه خلال مسيرته مع الفريق.

وجاء اعتذار حسن عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث كتب: "توضيح هام، في البداية أعتذر لجمهور النادي الأهلي العظيم عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف".

وأضاف: "هذا الجمهور لم أر منه إلا كل خير ومساندة وقت وجودي في النادي.. كنت مضغوطًا في الفترة الماضية بسبب ظروف شخصية ووضع النادي الموسم الماضي.. وأكرر اعتذاري وحبي لجمهور الأهلي".

واختتم تصريحه: "كنت أهدي الاحتفال لمؤمن زكريا دون أن أقصد الإشارة لأحد من الجمهور، لذا وجب التنويه".