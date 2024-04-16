ردٌّ صادم من فلورنتينو بيريز على تصريحات الرئيس الفرنسي

كشفت تقارير صحفية عن رد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على التصريحات التي صدرت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ضغطه لرغبته مشاركة كيليان مبابي، مع منتخب الديوك تحت 23 عامًا في أولمبياد باريس 2024.

وكانت إدارة ريال مدريد، قد أبلغت جميع لاعبيها، خاصة الفرنسيين أنها لن تقبل مشاركة أي لاعب من الفريق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، في ظل الأنباء القوية التي تؤكد اقتراب مبابي من الانتقال إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" الميركاتو المقبل.

وحرص ماكرون على توجيه رسالة إلى ريال مدريد في هذا الشأن، خلال تصريحات لإذاعة "RMC Sport" الفرنسية، قائلًا: "سنبذل كل ما في وسعنا، ليكون لدينا فريق قادر على المنافسة.. ولدي ثقة في الأندية الفرنسية والأوروبية".