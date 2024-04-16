ردٌّ صادم من فلورنتينو بيريز على تصريحات الرئيس الفرنسي

ردٌّ صادم من فلورنتينو بيريز على تصريحات الرئيس الفرنسي
كشفت تقارير صحفية عن رد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على التصريحات التي صدرت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ضغطه لرغبته مشاركة كيليان مبابي، مع منتخب الديوك تحت 23 عامًا في أولمبياد باريس 2024.
وكانت إدارة ريال مدريد، قد أبلغت جميع لاعبيها، خاصة الفرنسيين أنها لن تقبل مشاركة أي لاعب من الفريق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، في ظل الأنباء القوية التي تؤكد اقتراب مبابي من الانتقال إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" الميركاتو المقبل.
وحرص ماكرون على توجيه رسالة إلى ريال مدريد في هذا الشأن، خلال تصريحات لإذاعة "RMC Sport" الفرنسية، قائلًا: "سنبذل كل ما في وسعنا، ليكون لدينا فريق قادر على المنافسة.. ولدي ثقة في الأندية الفرنسية والأوروبية".
وسُئل ماكرون بشكل مباشر: "هل تقصد بالأندية الأوروبية ريال مدريد ورئيسه بيريز؟"، ليرد ضاحكًا: "بالضبط، عندما كنت أتحدث عن الأندية الأوروبية، هذا ما كنت أشير إليه".
ونفى رئيس فرنسا الحديث مع مبابي بخصوص هذا الأمر؟، موضحًا: "لا لم يحدث مطلقًا، لكنني آمل أن يسمح ناديه بمشاركته في الأولمبياد، لدينا بطولة أمم أوروبا قبل الأولمبياد، وهذه هي المشكلة، وأعتقد أن الأندية يجب أن تساعدنا حتى نقدم عرضًا رائعًا، وأتمنى رؤية مبابي في أولمبياد باريس".
ويخشى ريال مدريد أن يفتح الباب لطلب مشاركة تشاوميني وكامافينغا في الأولمبياد.
من جانبها، قالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات ماكرون أحدثت ضجة في الكرة العالمية، على الرغم من أن الرد في الكيان المدريدي هو نفسه: "لن نتحرك.. الموقف واضح والاتحاد الفرنسي يعلم ذلك، والحل الأفضل لريال مدريد ألا يذهب أحد للأولمبياد عقب انتهاء اليورو".