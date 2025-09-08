لون مختلف تماما.. تسريبات لمحمد صلاح وإيزاك بقميص ليفربول الثالث (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسربا لأحدث قمصان ليفربول، وهو الزي الثالث للفريق، والذي ظهر بلون مختلف.

وظهر في الإعلان المسرب النجم المصري محمد صلاح، والسويدي ألكسندر إيزاك، المنضم حديثا لصفوف الفريق، قادما من نيوكاسل يونايتد، وهما يرتديان القميص الجديد، والذي جاء باللون الأخضر والخطوط البيضاء المميزة.

وكان حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كشف منذ حوالي الشهر عن قميصيه الأول والاحتياطي، لموسم 2025-2026 باللونين الأحمر والأبيض.

ويمثل القميص الجديد عودة للشراكة التاريخية بين ليفربول وشركة "أديداس" الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية، بعد أن تم الإعلان رسميا في مارس الماضي، عن تجديد التعاون بين الطرفين.

ويأتي القميص الأساسي باللون الأحمر الكامل مع الخطوط الثلاثة البيضاء الكلاسيكية لأديداس على الأكمام، بينما استوحي شكل القميص الاحتياطي من التصاميم الكلاسيكية للنادي، بتدرجات الأبيض العاجي وتفاصيل بالأحمر والأسود.

ويتصدر ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد خوض 3 جولات، حتى الآن، محققا العلامة الكاملة، ليعلن رغبته القوية في الحفاظ على لقبه.