ردت اللجنة الأولمبية المصرية رسميًا على الأنباء التي أفادت بوقوع فضيحة أخلاقية في البعثة المشاركة بأولمبياد باريس 2024، باتهام أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بالتحرش بإحدى لاعبات المنتخب الفرنسي بأنها "شائعة مغرضة".

وودع منتخب مصر منافسات أولمبياد باريس 2024 من الدور الأول بعدما تلقى 3 هزائم متتالية أمام إيطاليا وبولندا والبرازيل.

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وأكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات للصحفيين أنه لم يتلق أي اتصالات من اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية.

وتابع: "في حالة حدوث واقعة تحرش يُتَعَامَل معها فورًا، وتتصاعد الأمور وتصل إلى رجال الأمن وهو ما لم يحدث".

وأشار إلى أن بعثة مصر ملتزمة، ولا توجد أي واقعة خروج عن النص.

وضمت قائمة المنتخب للكرة الطائرة 13 لاعبًا هم رضا هيكل، حسام يوسف، مصطفى جابر، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، أحمد ضياء.

وعادت بعثة منتخب الطائرة إلى القاهرة قادمة من فرنسا بعد انتهاء مشاركتها في أولمبياد باريس.

ولم يتخلّف أي لاعب كما روج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.