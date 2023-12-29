رسميًا: رفع عدد الأجانب في الدوري السعودي

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي إنه "تم اتخاذ قرار زيادة عدد الأجانب بداية من الموسم الجديد من 8 إلى 10 لاعبين غير سعوديين".

وفنّد اتحاد القدم السعودي بيانه قائلا: "يحق لكل نادٍ تسجيل 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد تاريخ ميلادهم، بالإضافة إلى اثنين من مواليد 2003 فيما فوق بداية من الموسم المُقبل 2024-2025".

كما استقر الاتحاد السعودي على أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

وفيما يلي ضوابط تسجيل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي:

• 8 أجانب دون حد أدنى لتاريخ الميلاد

• أجنبيان من مواليد 2003 فما فوق

• 8 أجانب في قائمة الفريق خلال كل مباراة في الدوري كحد أقصى.

ويستثنى من ذلك القرار مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين خلالهما.