خرج محمولا على نقالة.. إصابة خطيرة لياسين بونو خلال مباراة إشبيلية وألميريا (فيديو)
تعرض المغربي ياسن بونو حارس مرمى نادي إشبيلية لإصابة، خلال مباراة فريقه أمام ألميريا، التي تقام مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني.
واصطدم بونو بمدافع ألميريا سرديان بابيتش خلال خروجه لالتقاط كرة عرضية، ليسقط الحارس المغربي مصابا، ونقل على إثر تلك الإصابة إلى المستشفى.
وخرج بونو على محفة وحل مكانه الحارس البديل ماركو ديميتروفيتش قبيل نهاية الشوط الأول، وقال نادي إشبيلية في بيان مقتضب: "لقد أصيب بونو بالدوار وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي حتى يتمكنوا من إجراء فحص طبي شامل، لكن حالته مستقرة".
ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.
وتقام مباراة إشبيلية وألميريا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.
وقلب إشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ألميريا بفضل ثنائية لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وإريك لاميلا بعدما افتتح سيرجيو أكيمي التسجيل للفريق الضيف.