خرج محمولا على نقالة.. إصابة خطيرة لياسين بونو خلال مباراة إشبيلية وألميريا (فيديو)

واصطدم بونو بمدافع ألميريا سرديان بابيتش خلال خروجه لالتقاط كرة عرضية، ليسقط الحارس المغربي مصابا، ونقل على إثر تلك الإصابة إلى المستشفى.

وخرج بونو على محفة وحل مكانه الحارس البديل ماركو ديميتروفيتش قبيل نهاية الشوط الأول، وقال نادي إشبيلية في بيان مقتضب: "لقد أصيب بونو بالدوار وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي حتى يتمكنوا من إجراء فحص طبي شامل، لكن حالته مستقرة".

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.