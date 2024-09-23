لامين يامال يلبي طلب معجبة برسالة مميزة (فيديو)

لبى النجم لامين يامال، جناح نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، طلب إحدى المعجبات، في واقعة خطفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وانتشر مقطع فيديو عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي لنجم برشلونة في أثناء وجوده في سيارة أجرة وهو يلبي طلب سائق السيارة بتصوير مقطع فيديو لإرساله لابنة شقيقته، التي تحبه بشكل كبير وتتابع مباريات الفريق الكتالوني.

ووافق يامال فورا، وصوّر الفيديو الذي يظهر فيه مع سائق السيارة وهو يوجه التحية لابنة شقيقة السائق التي تعد إحدى معجباته.

ونقل سائق السيارة رد فعل ابنة شقيقته بعد رؤية الفيديو ومشاهدة المقطع الذي ظهر فيه يامال وهو يوجه لها التحية في رسالة مميزة.

ويعيش يامال حالة من التوهج مع فريقه برشلونة الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

وسجل يامال 3 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في المباريات التي خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل أيضّا هدفًا في دوري أبطال أوروبا في لقاء موناكو الفرنسي.

ونجح يامال أيضًا في قيادة منتخب إسبانيا نحو تحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".