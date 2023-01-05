بهذه الطريقة.. محمد مجدي أفشة يعتذر لجماهير الأهلي بعد تسجيله هدفه الأول بالدوري المصري (فيديو)

وفاز الأهلي بهدفين نظيفين على إنبي، ليستمر في التحليق على قمة الدوري المصري منفردًا.

وأحرز أفشة الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي بطريقة رائعة حيث راوغ عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وأودع الكرة في الشباك، ليسجل أول هدف له مع الأهلي هذا الموسم.

وتوجه أفشة عقب الهدف للاحتفال مع جماهير الأهلي وخلع قميصه، ثم وضعه على رأسه في إشارة للاعتذار، بعد إضاعته لركلة جزاء حاسمة أمام فيوتشر.