بهذه الطريقة.. محمد مجدي أفشة يعتذر لجماهير الأهلي بعد تسجيله هدفه الأول بالدوري المصري (فيديو)
اعتذر محمد مجدي أفشة لجماهير النادي الأهلي، عقب تسجيله للهدف الأول لفريقه في شباك إنبي، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
وفاز الأهلي بهدفين نظيفين على إنبي، ليستمر في التحليق على قمة الدوري المصري منفردًا.
وأحرز أفشة الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي بطريقة رائعة حيث راوغ عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وأودع الكرة في الشباك، ليسجل أول هدف له مع الأهلي هذا الموسم.
وتوجه أفشة عقب الهدف للاحتفال مع جماهير الأهلي وخلع قميصه، ثم وضعه على رأسه في إشارة للاعتذار، بعد إضاعته لركلة جزاء حاسمة أمام فيوتشر.
وضاعف المالي أليو ديانغ النتيجة في الدقيقة 77 بعد أن مر بشكل رائع من أكثر من لاعب واخترق منطقة جزاء إنبي قبل أن يسدد الكرة في سقف الشباك على يسار الحارس البلعوطي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ليعزز صدارته بفارق ست نقاط عن غريمه الأزلي الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع الداخلية.
وتوقف رصيد إنبي عند عشر نقاط ومازال في المركز الرابع عشر.