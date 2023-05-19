لاعبو ويستهام يشتبكون مع جماهير ألكمار لإنقاذ عائلاتهم (فيديو)

اضطر لاعبو ويستهام لاقتحام جماهير ألكمار عقب مباراة الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي؛ لإنقاذ عائلاتهم، بعد أعمال شغب تسبب بها مشجعو الفريق الهولندي، أمس الخميس.

واندلعت حالة من الفوضى العارمة بعد نهاية مباراة ويستهام وألكمار، حيث فاز النادي الإنجليزي 1/0 خارج ملعبه، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة إجمالية 3/1 بعدما فاز 2/1 في الذهاب.

وحسم هدف بابلو فورنالس في الدقيقة 90+4 الفوز لويستهام، مما دفع مثيري الشغب من مشجعي ألكمار إلى مهاجمة مجموعة من الأصدقاء المسافرين وعائلات لاعبي ويستهام والجهاز التدريبي.