أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الجدل بشأن مستقبل حارسه البرازيلي إيدرسون، الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي.

ودخل إيدرسون في محادثات سابقة مع النصر، قبل انسحاب الأخير وتعاقده مع البرازيلي بينتو، ودخول الاتحاد بدلًا منه على خط المفاوضات.

وقال غوارديولا عقب مباراة فريقه الودية أمام سيلتك الأسكتلندي، التي جمعتهما، فجر الأربعاء، عندما سُئل عما إذا كان إيدرسون سيبقى للموسم المقبل: "لا أعرف، عليه هو اتخاذ قراره".

وأضاف: "بالتأكيد أريده أن يبقى، ولكن الآن الأمر يعتمد عليه والأندية الأخرى، ولكنني لا أعرف كيف هو الوضع النهائي، لم يكن بيننا أي اتصال في الأيام الأخيرة، وسيكون معنا في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح: "لقد ظهر إيدرسون بمستوى رائع للغاية في السنوات الماضية، لدينا 3 حراس مذهلين منهم حارسين يلعبان بانتظام، وهو مركز مهم لنا".

وأتم: "سنرى ماذا سيحدث حتى نهاية الميركاتو، ليس فقط من أجل إيدرسون وإنما لعدد كبير من اللاعبين في مانشستر سيتي".

وبحسب تقارير أخيرة، فإن إيدرسون قد وافق فعلًا على عرض الاتحاد، ولكن لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بين الناديين بشأن قيمة الصفقة.

ويطلب مانشستر سيتي الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو نظير بيع عقد الحارس البرازيلي.