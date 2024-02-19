ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يخسر برباعية أمام مونزا
حقق مونزا فوزا صعبا على ضيفه ميلان 4-2 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، حيث أهدر فريق ستيفانو بيولي فرصة تجاوز يوفنتوس صاحب المركز الثاني في الترتيب.
تقدم ماتيو بيسينا وداني موتا، ثنائي مونزا، لأصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يسجل البديلان أوليفييه جيرو وكريستيان بوليسيتش التعادل في الشوط الثاني.
لكن وارين بوندو ولورينزو كولومبو ضمنا النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بهدف لكل منهما في اللحظات الأخيرة.
ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 عندما تم طرد لوكا يوفيتش بسبب تدخل عنيف ضد بيسينا قائد مونزا، حيث ألغى الحكم قراره الأصلي بإنذار المهاجم الصربي بعد مراجعة شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد.
وظل ميلان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.
بينما قفز مونزا للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: