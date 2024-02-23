فابريزيو رومانو يكشف أحدث تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن آخر تطورات صفقة انضمام كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.
واقترب ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث نقلت صحيفة "أس" عن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قوله: "كيليان مبابي بنسبة 100% مع ريال مدريد".
وقال فابريزيو رومانو: "مبابي قريب للغاية من الانضمام لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي، والأمور أصبحت مسألة وقت فقط".
وأضاف: "ريال مدريد تمكن من حسم الصفقة بالفعل هذه المرة".
كما كشف رومانو عن التفاصيل المالية قائلا: "رسوم التوقيع مع كيليان مبابي ستكون أكثر من 100 مليون يورو.
وأضاف: "سيتم دفع رسوم التوقيع على مدى 5 سنوات.. والراتب في نفس نطاق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام".
وأبلغ كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان بالرحيل نهاية الموسم، كما أبلغ ريال مدريد بموافقته على الانتقال له مطلع الموسم القادم.
مبابي سيحصل على راتب قريب من عقود لاعبي ريال مدريد الحاليين بما يقرب من 15 مليون يورو صافية، لكن ذلك سوف يتم تعويضه بمكافأة توقيع ضخمة قد تصل إلى 140 مليون يورو نتيجة التعاقد معه في صفقة انتقال حر.
وتردد أن مبابي سوف يسمح بحصول باريس سان جيرمان على جزء من هذا المبلغ من خلال التنازل عن مكافأة الولاء التي كانت مقررة له من النادي الفرنسي حال أكمل عقده حتى نهايته.