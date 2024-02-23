فابريزيو رومانو يكشف أحدث تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

واقترب ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث نقلت صحيفة "أس" عن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قوله: "كيليان مبابي بنسبة 100% مع ريال مدريد".

وقال فابريزيو رومانو: "مبابي قريب للغاية من الانضمام لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي، والأمور أصبحت مسألة وقت فقط".

وأضاف: "ريال مدريد تمكن من حسم الصفقة بالفعل هذه المرة".

كما كشف رومانو عن التفاصيل المالية قائلا: "رسوم التوقيع مع كيليان مبابي ستكون أكثر من 100 مليون يورو.

وأضاف: "سيتم دفع رسوم التوقيع على مدى 5 سنوات.. والراتب في نفس نطاق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام".