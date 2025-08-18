بنزيما يطلب علي البليهي (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي الاتحاد السعودي عن تطورات جديدة بشأن المفاوضات مع المدافع المحوري لنادي الهلال علي البليهي لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما صرح به في برنامج "ملاعب" على إذاعة "العربية أف أم"، قال المحلل الرياضي عبدالله الحنيان إن مشروع صفقة انتقال علي البيلهي إلى الاتحاد يحظى بدعم القائد كريم بنزيما وهو معطى هام قد يحسم الأمور في الأيام المقبلة.

وقال الحنيان: "فكرة التعاقد مع البليهي تحظى بدعم القائد كريم بنزيما، البليهي يعد إضافة كبيرة للاتحاد بعيدا عن الانتقادات الموجهة له في بعض الأحيان".

وأضاف عبد الله الحنيان: "الاتحاد عرض التكفل برواتب علي البليهي التي تقارب عشرة ملايين ريال وذلك لاستعارة اللاعب، ولكن إدارة الهلال رفضت ذلك، الخبر الذي أسوقه حاليا في البرنامج هو أن كريم بنزيما أكبر الداعمين لفكرة تعاقد الاتحاد مع البليهي".

ولم يشارك البليهي في المباريات الودية للهلال قبل بداية الموسم الجديد بعد أن أخرجه المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي من حساباته، كما أن الوقت الذي حظي به في مشاركة الهلال في المونديال لم يكن كبيرا.

ولعب البليهي 33 دقيقة فقط مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 وذلك عندما دخل بديلا في مباراة ثمن النهائي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي (4 ـ3)، بجانب 8 دقائق أخرى في مباراة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي.

وشارك المدافع الدولي السعودي الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو 2026، في 40 مباراة مع الفريق في كل المسابقات في موسم 2024 ـ 2025 وأحرز 5 أهداف.

ولم يتوج البليهي (35 عاما) بأي لقب في الموسم الماضي في حين أحرز ثلاثية تاريخية مع الهلال في 2023 ـ 2024 بفوزه بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

ويبدأ الاتحاد غدا الثلاثاء مشواره رسميا في الموسم الجديد من خلال خوض نصف نهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025 ضد نادي النصر فيما تدور مباراة نصف النهائي الثاني يوم الأربعاء بين الأهلي والقادسية.