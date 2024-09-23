قبل نزولهم من الحافلة.. الشنيف يطالب بـ"إقالة فورية" لـ3 مسؤولين بالأهلي السعودي

طالب الإعلامي خالد الشنيف بإقالة 3 مسؤولين بالنادي الأهلي السعودي، بعد الخروج المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الجندل.

وودع الأهلي مبكرًا منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجندل بعد الخسارة بنتيجة 1-2 مساء الإثنين.

أخبار ذات علاقة رد فعل لاعبي الأهلي السعودي بعد صدمة الخسارة أمام الجندل

وقال الشنيف عبر التليفزيون السعودي" أتمنى إقالة فورية للمدير الفني والمدير الرياضي والرئيس التنفيذي في الحافلة بعد نهاية المباراة وقبل مغادرتها".

وأضاف "الفوارق المالية كبيرة بين الأهلي والجندل، وما حدث في لقاء الفريقين كارثة كبرى على الأهلي".

وتمنى الشنيف رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله عن قيادة الأهلي بعد هذه الخسارة المريرة.

وأكد الإعلامي السعودي أن اللاعبين يتحملون جزءًا كبيرًا من مسؤولية الهزيمة أمام الجندل ولديهم أخطاء كبيرة في المباراة.

وأضاف: "اللاعبون لديهم بالفعل أخطاء، ولكنهم يلعبون رغم المستويات السيئة التي يقدمونها مع الفريق، الأمر يتحمله المدرب".

وأشار إلى أنه يجب محاسبة المدرب من جانب الإدارة الرياضية، موضحًا أنه يتوقع اجتماعًا لحسم مصير يايسله.

وأتم قائلًا: "يايسله لا يستحق البقاء مع الأهلي، ولو حدث نفس الأمر مع النصر أو الاتحاد لكان الوضع مختلفًا".