"رحلت بسبب الفوضى".. تصريحات نارية من نجم الأهلي السعودي السابق

أطلق اللاعب المقدوني إزغان إليوسكي، نجم الأهلي السعودي السابق، تصريحات نارية عن الفترة التي لعب خلالها مع عملاق جدة.

ودافع الظهير الأيسر المقدوني، صاحب الـ 33 عاماً، عن ألوان الأهلي بعد انضمامه إلى الفريق، في يوليو 2021، عقب نهاية عقده مع ليدز يونايتد الإنجليزي.

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ومع هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، رحل إليوسكي، في أغسطس 2022، معاراً إلى فنربخشة التركي.

واستغنى الأهلي عن خدمات اللاعب المقدوني، في شهر يوليو الجاري، إلى لوغانو السويسري الذي سبق أن لعب له إليوسكي من قبل.

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وقال إليوسكي في تصريحات إعلامية إن البعض يعتقد أنه ترك الأهلي لأنه يرفض اللعب في دوري الدرجة الأولى بعد هبوط الفريق.

وأضاف:" هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، تركت الفريق بسبب الفوضى، وحاولت أن أساعد النادي بتوفير عرض مناسب لجلب المال للنادي، معي الأمر كان سيتحول إلى فوضى أكبر".

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ولعب إليوسكي 40 مباراة مع الأهلي، وسجل 6 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال الفترة التي لعبها.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.