سالم الدوسري يعد بفوز الهلال بكأس العالم للأندية (فيديو)

وصعد الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الدرامي على فلامنغو البرازيلي 3/2، لكن الزعيم خسر 3/5 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت في المغرب.

وكانت هذه أول مرة يصل فيها الهلال للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية في ثالث مباراة له حيث احتل المركز الرابع في نسختي 2019 و2021.

وفي تعليقه على إنجاز الهلال قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: "كان سقف الأندية السعودية الوصول لكأس العالم للأندية، وبعدما شارك الهلال قفز من المركز الثالث إلى الثاني ألا يعتبر هذا إنجازًا ملموسًا لكرة القدم السعودية، مبارك للهلال".