قناة الأهلي المصري تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد وموقف كانافارو وفيشر

كشفت قناة الأهلي المصري عن آخر التطورات الخاصة بملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه مديرًا فنيًا للفريق بسبب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وأسند الأهلي المهمة مؤقتاً إلى المدرب المؤقت عماد النحاس الذي تولى المهمة في مباراة إنبي مساء الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل لكل فريق.

وقالت قناة الأهلي إنه تم وضع قائمة مختصرة تضم بعض المدربين الأجانب للتفاوض معهم وإنجاز ملف المدير الفني الجديد.

وأوضحت أن هناك تواصلًا تم بالفعل مع السويسري أورس فيشر المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين الألماني ووكيله دينو لامبرتي، كما أن هناك اتفاقًا مبدئيًا ولكن ما زالت هناك مناقشات حول بعض التفاصيل.

وأشارت إلى أن هناك تواصلًا مع المدرب الألماني روغر شميت ولكنه لم يرد في وقتها وتم غلق الأمر.

وأكدت أن الإيطالي فابيو كانافارو تم عرض اسمه ولكن تم صرف النظر عنه بسبب عدم تحقيق نجاحات لافتة في مشواره التدريبي.