بطريقة إمام عاشور.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية

وقال هادي خشبة لاعب الأهلي في تصريحات، إن الأهلي يحاول مبكرا تعزيز صفوفه للموسم المقبل، خاصة أن المارد الأحمر يبحث عن البطولات، مع حاجة الأهلي للإضافات.

في حين قال أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق، إن إياد العسقلاني الذي يلعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر، يؤدي بشكل جيد ومبشر.

وحصل الإسماعيلي على 900 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار كبنود متغيرة في صفقة انتقال العسقلاني إلى روستوف.

وإياد العسقلاني يبلغ من العمر 19 عاما وهو من مواليد ديسمبر 2004 بحسب موقع "transfermarkt"، وينتهي عقده مع الفريق الروسي في 2028.