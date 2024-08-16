نشب خلاف حاد بين الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، ومسؤول كبير داخل النادي.

وخسر الأهلي لقاءه الافتتاحي في الموسم الجديد ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 1-4.

وضاعت أحلام الأهلي في التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بعدما سجل الهلال هدفًا في اللحظات الأخيرة في لقاء نصف النهائي.

وكشف الإعلامي ضيف الله الصقر عن خلاف حاد في وجهات النظر بين يايسله مدرب الأهلي والرئيس التنفيذي بجانب المدير الرياضي.

وأشار إلى أن يايسله دخل في خلاف مع الرئيس التنفيذي وإدارة النادي بشأن اللاعب المقدوني إزغان أليوسكي، وفرضت الإدارة رأيها في النهاية.

وأعلن الأهلي، في شهر فبراير الماضي، تعاقده مع البريطاني رون غورلي لتولّي منصب الرئيس التنفيذي.

وأوضح أن جماهير الأهلي غاضبة بشدة من قرار الاستغناء عن خدمات الفرنسي، آلان، سان ماكسيمان إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة قبل مواجهة الهلال، وعدم التعاقد مع لاعب بديل له في مركز الجناح الأيسر.

وأشار إلى أن الأهلي لم يتحرك لحسم صفقة جديدة في مركز رأس الحربة، وهي نقطة ضعف واضحة من الموسم الماضي، والفريق لا يضم، حاليًا، مهاجمًا صريحًا سوى فراس البريكان.