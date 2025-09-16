ما سر غضب فينيسيوس من تشابي ألونسو؟

أبدى فينيسيوس جونيور غضبًا واضحًا بعد قرار تشابي ألونسو باستبداله في مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد، التي انتهت بفوز الملكي 2-1.

ريال مدريد واصل صدارته لجدول الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، لكن علامات الاستفهام بدأت تُطرح حول تراجع تأثير فينيسيوس في هجوم الفريق.

أخبار ذات علاقة فينيسيوس يدفع الثمن.. هل ينفذ ريال مدريد مخطط إيرلينغ هالاند؟

سر غضب فيني

المدرب تشابي ألونسو أخرج النجم البرازيلي في الدقيقة الـ68 ودفع بماركو أسينسيو، ثم لجأ لاحقًا إلى إدخال فران غارسيا مع معاناة الفريق الذي لعب بعشرة لاعبين.

أداء فينيسيوس لم يكن على مستوى التوقعات، حيث اكتفى بإتمام 3 مراوغات من أصل 6 طوال مدة لعبه.

وصنع فيني فرصتين، دون أي تسديدة على المرمى طوال مشاركته.

وزادت أرقام ضعيفة من حدة الجدل حول مستواه، خاصة في ظل بروز كيليان مبابي كأيقونة جديدة للفريق.

ولكن وفقًا لتقارير إعلامية أبدى فينيسيوس غضبه من قرار تشابي، مؤكدًا أن المدرب لا يقدر مجهوده رغم تقبله لدوره الجديد في الملعب.