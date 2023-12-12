ياسين بونو يحتفل مع والدته بجائزة أفضل حارس أفريقي (فيديو)

إلى ذلك، اكتسحت كرة القدم المغربية جوائز الأفضل التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في حفل أقيم في مراكش بالمغرب بينما نال الأهلي المصري ولاعبه بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا) جوائز أفضل فريق ولاعب وهدف في القارة على الترتيب.

وفي حفل الاعلان عن الفائزين بالجوائز في قصر المؤتمرات بمراكش، جرى الاختيار بعد تصويت لجنة مكونة من خبراء فنيين من الكاف إلى جانب إعلاميين متخصصين حيث حصد المغرب جوائز أفضل مدرب للمنتخبات الوطنية وأفضل منتخب وأفضل حارس مرمى الى جانب جوائز في فئات كرة القدم للسيدات.

واُختير منتخب المغرب الأول الملقب باسم "أسود الأطلس" أفضل منتخب بالقارة الأفريقية بعد أن أصبح أول منتخب أفريقي يصل للدور قبل النهائي لكأس العالم وذلك في نسخة قطر 2022 بعد أن تنافس مع منتخبي السنغال وجامبيا.

كما توج المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بجائزة افضل مدرب في العام بعد قيادته المنتخب المغربي لقبل نهائي كأس العالم في انجاز لا سابق له أفريقيا وعربيا.

وانهى المغرب في المركز الرابع في كأس العالم الماضية بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

وتنافس الركراكي مع السنغالي أليو سيسي والجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب نادي سيمبا التنزاني.