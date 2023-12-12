ياسين بونو يحتفل مع والدته بجائزة أفضل حارس أفريقي (فيديو)
احتفل ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي ومنتخب المغرب، رفقة والدته بالحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا.
وغاب الدولي المغرب عن الحفل الذي أقيم في المغرب أمس الإثنين بسبب مشاركته مع الهلال أمام التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونجح الهلال في تخطي التعاون بثلاثية نظيفه ليحجز مقعدا في نصف النهائي.
ونشر حساب نادي الهلال السعودي على منصة إكس فيديو للدولي المغربي يحتفل رفقة والدته لحظة إعلان اسمه فائزا بالجائزة حيث بدأ الجميع بالتصفيق.
وتفوق بونو على المصري محمد الشناوي حارس الأهلي والكاميروني أونانا حارس مانشستر يونايتد.
إلى ذلك، اكتسحت كرة القدم المغربية جوائز الأفضل التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في حفل أقيم في مراكش بالمغرب بينما نال الأهلي المصري ولاعبه بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا) جوائز أفضل فريق ولاعب وهدف في القارة على الترتيب.
وفي حفل الاعلان عن الفائزين بالجوائز في قصر المؤتمرات بمراكش، جرى الاختيار بعد تصويت لجنة مكونة من خبراء فنيين من الكاف إلى جانب إعلاميين متخصصين حيث حصد المغرب جوائز أفضل مدرب للمنتخبات الوطنية وأفضل منتخب وأفضل حارس مرمى الى جانب جوائز في فئات كرة القدم للسيدات.
واُختير منتخب المغرب الأول الملقب باسم "أسود الأطلس" أفضل منتخب بالقارة الأفريقية بعد أن أصبح أول منتخب أفريقي يصل للدور قبل النهائي لكأس العالم وذلك في نسخة قطر 2022 بعد أن تنافس مع منتخبي السنغال وجامبيا.
كما توج المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بجائزة افضل مدرب في العام بعد قيادته المنتخب المغربي لقبل نهائي كأس العالم في انجاز لا سابق له أفريقيا وعربيا.
وانهى المغرب في المركز الرابع في كأس العالم الماضية بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة المركز الثالث.
وتنافس الركراكي مع السنغالي أليو سيسي والجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب نادي سيمبا التنزاني.
ووقع الاختيار على لامين كمارا لاعب ميتز بفرنسا و منتخب السنغال لنيل جائزة أفضل لاعب شاب بعد تنافس مع مواطنه كمارا ضيوف والمغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس والمنتخب المغربي الأول.
وتوج نادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا بجائزة افضل فريق للرجال متفوقا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي الذي حل وصيفا للأهلي الموسم الماضي في دوري الأبطال.
واختير الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا بجائزة افضل لاعب على مستوى الأندية في القارة هذا العام بعد تنافس مع سون مايلي لاعب الكونجو الديمقراطية وبيراميدز المصري والناميبي بيتر شالوليلي لاعب ماميلودي صن داونز.
ونال محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي ومنتخب مصر جائزة أفضل هدف.
وحسم فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي جائزة أفضل لاعب أفريقي بعد منافسة مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.