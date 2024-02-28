أيمن شوقي يحسم الجدل حول تصريحاته بشأن كأس مصر
حسم أيمن شوقي، نجم الأهلي الأسبق والإعلامي، حاليًا، في قناة النادي الفضائية، الجدل بشأن تصريحاته عن الدعوة التي تلقاها رئيسا الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر، الذي سيجمع الفريقين، يوم 8 مارس المقبل، في المملكة العربية السعودية.
وتقام مباراة الأهلي والزمالك، على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض السعودية، يوم 8 مارس المقبل.
وقال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في تصريحات تلفزيونية، أمس الإثنين: "أتوجه بدعوة رئيس النادي الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر الذي سيقام في السعودية".
وهو ما ردَّ عليه أيمن شوقي، قائلاً إنه "تم توجيه الدعوة لرئيسي الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر، لكننا نحن أصحاب الفرح نَعزِم ولا نُعزَم، لا توجد تعليقات على هذه الدعوة".
ولكن بين شوطي لقاء الأهلي وبلدية المحلة، مساء الثلاثاء، حرص شوقي على توضيح تصريحاته، قائلاً: "أُسيء فهم ما قلته حول دعوة رئيس الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر، مصر والمملكة العربية السعودية شعب واحد، ونحن أشقاء".
وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يتدخل بين مصر والسعودية، وأن يعكر ما بيننا، والسعودية تقف مع مصر في جميع الأوجه، والأنشطة، والأوقات الصعبة".
وأردف: "طبعًا الفرح فرحنا، ونحب أن نشكر السعودية، وجميعنا على يقين أننا سنشاهد كرنفالاً ومهرجانًا كبيرًا جدًا بين الأهلي والزمالك".
وسجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ثنائية في أول ظهور له بالدوري المصري الممتاز مع ناديه الجديد الأهلي حامل اللقب، اليوم الثلاثاء، ليقوده لفوز كبير 5-1 على بلدية المحلة في مباراة مؤجلة في المسابقة.
ورفع الأهلي، الذي عاد إلى منافسات الدوري بعد غياب 90 يومًا، رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة من 14 مباراة في المركز 13.
وكان آخر ظهور للأهلي في الدوري، في 28 نوفمبر الماضي، قبل أن يغيب بسبب مشاركاته في بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى توقفه لفترة بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.