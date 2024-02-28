أيمن شوقي يحسم الجدل حول تصريحاته بشأن كأس مصر

حسم أيمن شوقي، نجم الأهلي الأسبق والإعلامي، حاليًا، في قناة النادي الفضائية، الجدل بشأن تصريحاته عن الدعوة التي تلقاها رئيسا الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر، الذي سيجمع الفريقين، يوم 8 مارس المقبل، في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض السعودية، يوم 8 مارس المقبل.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في تصريحات تلفزيونية، أمس الإثنين: "أتوجه بدعوة رئيس النادي الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر الذي سيقام في السعودية".

وهو ما ردَّ عليه أيمن شوقي، قائلاً إنه "تم توجيه الدعوة لرئيسي الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر، لكننا نحن أصحاب الفرح نَعزِم ولا نُعزَم، لا توجد تعليقات على هذه الدعوة".