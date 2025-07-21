مواعيد مباريات السعودية والعراق في الملحق الآسيوي رسميا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المواعيد الرسمية لمباريات الملحق الآسيوي الفاصل والمؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وتتأهل 8 منتخبات عن قارة آسيا في النسخة القادمة للمونديال، وضمنت 6 منتخبات رسمياً الصعود إلى كأس العالم، وهي الأردن وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وأستراليا وأوزبكستان.

ويتبقى مقعدان سيتم حسمها عن طريق الملحق الفاصل، فقد تأهلت 6 منتخبات لمرحلة الملحق وتم تقسيمها إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم.

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وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان وتستضيفها قطر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا وتستضيفها المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات السعودية والعراق

أعلن الاتحاد الآسيوي مواعيد مباريات المجموعة الثانية التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة السعودية والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم

وتقام الجولة الأولى بمواجهة السعودية وإندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام الجولة الثانية بين العراق وإندونيسيا يوم 11 أكتوبر المقبل في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مواجهة الجولة الثالثة بين العراق والسعودية يوم 14 أكتوبر المقبل في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.