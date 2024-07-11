في ظل غموض مستقبله.. استبعاد نجم الاتحاد السعودي من معسكر الفريق

كشفت تقارير صحفية عن سر استبعاد زكريا هوساوي، نجم فريق الاتحاد السعودي، من معسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم" فإن الفريق سيسافر إلى معسكره في إسبانيا دون تواجد زكريا هوساوي؛ إذ يعاني اللاعب من إصابة، ولن يكون جاهزا قبل موعد السفر.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "زكريا هوساوي تواجد في العيادة الطبية لإكمال المراحل العلاجية قبل انطلاق معسكر الفريق في إسبانيا".

فيما ذكره مصدر لصحيفة "الميدان الرياضي"، أن "هوساوي مستبعد خلال الفترة الحالية من معسكر العميد، ولم يتم الاستقرار على موقفه خاصة الرحيل عن النادي"، مشيراً إلى أن الظهير الأيسر للفريق لم يحصل على الاستغناء الخاص به، خاصة وأن عقده مستمر مع النادي.

وأضاف التقرير: "موقف زكريا هوساوي في الوقت الحالي، متعلق بالمدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، وسيتم حسم التفاصيل كافة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء بالموافقة على رحيله، أو الاستمرار ضمن صفوف الفريق، ولكن القرار سيكون للمدير الفني القادم".

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ويعد زكريا هوساوي هو الظهير الأيسر الوحيد للفريق خلال الفترة الحالية، في ظل إصابة أحمد بامسعود لاعب الفريق بالرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية، حيث يخوض اللاعب برنامجاً تأهيليا للعودة للتدريبات الجماعية.

وحتى الآن لم يعلن الاتحاد عن مدربه الجديد، الذي سيقود الفريق في المعسكر الإسباني، لكن أحدث التقارير الصحفية تشير إلى أن الفرنسي لوران بلان هو خليفة مارسيلو غاياردو.

ويسعى الاتحاد لتعويض الموسم الكارثي الماضي الذي شهد فشله في الفوز بأي لقب.