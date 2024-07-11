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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يتطلع الأهلي لتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر بيراميدز، قبل استكمال مبارياته
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري
الأهلي وبيراميدز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 11:27 م

يحتضن ستاد القاهرة الدولي غدا الجمعة القمة المؤجلة من مباريات الجولة 14 للدوري المصري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز.

وتنطلق مباراة الأهلي، ثاني الترتيب وبيراميدز متصدر الدوري في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم غد الجمعة، وذلك بإدارة طاقم تحكيم إسباني يقوده حكم الساحة خافيير ألبيرولا روخاس.

وتُنقَل المباراة مباشرة على شاشة قنوات "أون تايم سبورت" (Ontime sports) بتعليق المذيع أيمن الكاشف.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، متقدما بفارق 11 نقطة كاملة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 32 مباراة.

وحقق بيراميدز 21 انتصارا حتى الآن بجانب التعادل في 5 مواجهات، ولم يخسر سوى مباراة وحيدة كانت أمام سيراميكا كليوباترا في نوفمبر 2023.

أما الأهلي فقد حقق 18 فوزا و3 تعادلات وخسارتين، فيما يملك سلسلة إيجابية قوامها الفوز في 12 مباراة متتالية أقل بمباراتين من بيراميدز صاحب 14 لقاء متتاليا لم يعرف فيها إلا الفوز.

رياضةالدوري المصريالأهلي المصري

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