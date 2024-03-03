ترتيب الدوري الإسباني.. فينيسيوس ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا

حقق فريق ريال مدري تعادلا مثيرا أمام نظيره فالنسيا، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

وتمكن هوغو دورو من تسجيل هدف التقدم لصالح فالنسيا، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف دورو بعد قطع الكرة من ريال مدريد، حيث استغل فالنسيا الأمر ونفذ هجمة مرتدة، قبل أن تصل الكرة من فران بيريز إلى دورو الذي سددها برأسه في شباك لونين على الفور.