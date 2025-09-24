سفارة أمريكا لم تمنحه التأشيرة: مدحت شلبي يشن هجوما غير مسبوق على الخطيب (فيديو)

شن الإعلامي مدحت شلبي هجوما حادا وغير مسبوق على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، متهما إياه بعدم مصارحة الجماهير بالحقيقة حول موقفه الصحي وقراراته الأخيرة بشأن قيادة النادي.

كان الخطيب قد أعلن في وقت سابق عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودع الأهلي منافساتها من الدور الأول.

وفي يوم 12 سبتمبر أعلن الخطيب اعتذاره عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة، مبررا القرار ببدء مرحلة علاجية جديدة واستجابة لنصيحة الأطباء.

الخطيب، الذي تولى رئاسة الأهلي منذ ديسمبر 2017 خلفا لمحمود طاهر، قاد النادي لفترتين انتخابيتين، لكن مشكلاته الصحية تسببت في غيابه المتكرر عن مهام عمله.

وفي بيانه آنذاك أوضح أنه حاول مرارا الابتعاد التزاما بتعليمات الأطباء، لكن المستجدات داخل النادي كانت تضطره للعودة.

ولكن أصدرت إدارة الأهلي بيانا بعد ساعات من إعلان الخطيب، أكدت خلاله تقديرها لمسيرته الممتدة منذ أكثر من نصف قرن لاعبا وإداريا ورئيسا للنادي، لكنها شددت على رفضها رحيله، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب وجوده في موقع القيادة.

هجوم لاذع من مدحت شلبي

قال شلبي عبر قناة "إم بي سي مصر 2" إن الخطيب كان يعتزم السفر مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة، لكنه أعلن لاحقا أن الأطباء نصحوه بعدم السفر لأسباب صحية، ولكن الأمر كان غير ذلك.

وأوضح: "الحقيقة أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى أمريكا، ولكن لم يحصل عليها".

وواصل مهاجمًا الخطيب: "عنما تأخرت في مشروع استاد الأهلي أكثر من مرة تعللت بمرضك.. لماذا تربط الأمر بالمرض؟".

وأكد شلبي أن ربط الخطيب كل مواقفه بالوضع الصحي يضع الجماهير أمام صورة غير دقيقة، مشيرا إلى أن "رئيس الأهلي سبق وأعلن معاناته من متاعب صحية تمنعه من الترشح لفترة جديدة، ثم اجتمع بمجلس الإدارة كي يقولو له لا تتنحى".

وواصل: "يا كابتن محمود الخطيب أنت زي الفل، لا تصدر للناس أشياء غير حقيقة".

واختتم: "يا كابتن محمود أسرتك أولى بك، في حالة تدهور صحتك وعدم قدرتك على مزاولة عملك".

مقدمة نارية من مدحت شلبي: الخطيب صدر للناس أمور لا تتماشى مع الحقيقة.. اتاخرت في الاستاد وقولت الدكاترة قالوا مترشحش نفسك بعدين جمعت المجلس عشان يقولوا لا تتنحى!!

الخطيب قدم على تأشيرة أمريكا واترفضت.. ليه تقول ان السبب وعكة صحية!!