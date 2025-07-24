مفاجأة.. رونالدو يلجأ لـ "غريم" ريال مدريد لإنقاذ النصر السعودي

هيئة البث الإسرائيلية: هناك "قرارات مصيرية" يجب اتخاذها ولذلك تقرر إعادة الفريق من الدوحة للتشاور
يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حالة من التحدي في الموسم المقبل بعدما جدد عقده مع الفريق الأصفر حتى صيف 2027.
ويتطلع رونالدو صاحب الـ 40 عاماً إعادة فريق النصر إلى سكة البطولات بعد أن اكتفى بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023، ولم يحقق أي بطولة محلية أو قارية منذ انضمامه للفريق في شهر يناير 2023.
رونالدو بدأ التدخل بنفسه في عدة أدوار تنظيمية وإدارية من أجل تدعيم ناديه لتحقيق البطولات، وكان له دور بارز في اختيار مواطنه جورجي جيسوس مديراً فنياً للفريق بجانب تعيينه مواطنه خوسيه سيميدو رئيساً تنفيذياً مؤقتاً.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "El Confidencial" فإن رونالدو يستهدف الاستعانة بأحد مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في منصب إداري بارز داخل نادي النصر.
وبدأ مسؤولو النصر التواصل مع أوسكار مايو أحد أبرز الكوادر الإدارية بنادي أتلتيكو مدريد الذي أصبح أحد أبرز الأسماء المرشحة لشغل منصب المدير الرياضي في أروقة النادي السعودي.
وأبدى مسؤولو النصر رغبتهم في تقديم عرض ضخم لتأمين الحصول على خدمات مايو، بناء على طلب كريستيانو رونالدو الذي يدرك كفاءة مايو في عمله مع أتلتيكو مدريد الغريم الكبير لفريق ريال مدريد الذي لعب له رونالدو لسنوات.
@eremnewsofficial
سعرها يفوق الـ2 مليون دولار.. تفاصيل سيارة #رونالدو بآخر ظهور #إرم_نيوز | ronaldo♬ original sound - Erem News - إرم نيوز - Erem News - إرم نيوز
وقضى رونالدو عطلته الصيفية هذا الموسم بعد أن قاد منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، وسيلحق بمعسكر الفريق في النمسا.