سر رفض فالفيردي عرضًا ضخمًا للانتقال للدوري السعودي

كشف خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سر رفض فيدي فالفيردي، لاعب وسط فريق ريال مدريد، عرضًا ضخمًا سابقًا للانتقال للدوري السعودي.

وقال دياز عبر صحيفته، إن "فالفيردي كان أمامه عرض حياته حيث أرادت رابطة الدوري السعودي ضمه، لكن فالفيردي واضح جدًا أنه لا يوجد أموال تساوي ارتداء شارة قيادة ريال مدريد، لذلك قرر اللاعب الاستمرار لتحقيق حلمه وهو أمر صعب ولم يحققه سوى عدد قليل بارتداء شارة قيادة الميرنغي".

وأضاف التقرير: "العرض السعودي لفالفيردي كان كبيرًا جدًّا وبملايين اليوروهات، ولكنه لم يكن الوحيد لأن بايرن ميونخ الألماني كان يرغب أيضًا في ضم اللاعب بشدة لكنه لم ينتبه لجميع هذه العروض، داخل ريال مدريد الجميع وبداية من كارول أنشيلوتي، مدرب الفريق، يعتقدون أن فالفيردي مرشحٌ ليكون قائدًا للفريق في المستقبل".