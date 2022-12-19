ديشان يكشف سبب صعوبة تقبل خسارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين

اقتربت فرنسا من الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي لكنها خسرت أمام الأرجنتين، ما يصعب على المدرب ديدييه ديشان من تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد العودة في النتيجة مرتين.

ولم يدخل المنتخب الفرنسي، الذي كان يسعى لأن يصبح أول من يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 1962، في أجواء المباراة في أول ساعة وتأخر 0/2 في النتيجة بهدفين سجلهما ليونيل ميسي من ركلة جزاء وأنخيل دي ماريا من هجمة مرتدة.